Siyasi krize çözüm bulamayan partiler bu kez de mecliste uzlaşamıyor.

İki gündür mecliste devam eden koordinasyon toplantısında Seçim ve Atamalar Komisyonu Başkanlığı konusunda halen anlaşmaya varılamadı. Toplantının bugün 11 itibariyle devam etmesi beklenirken, partiler arası var olan farklı görüşler anlaşmaya uzak oldukları olarak yorumlanıyor.

İlk günkü toplantıda sadece komisyonda yer alacak parti üyelerinin sayısı hakkında uzlaşılırken, VMRO-DPMNE’nin 6, SDSM’nin 5, BDİ ve Besa’nın 1’er üyesi olması kararlaştırıldı. Ancak komisyon başkanlığı konusunda VMRO-DPMNE en çok üyesi olan partiden, SDSM ise en çok üyesi olan koalisyondan başkan seçilmesi gerektiği görüşünde.

Komisyonun oluşturulması, kurucu meclis toplantınsın devamı için bir ön şart. Çünkü söz konusu komisyon Meclis Başkanı için bir isim teklif edecek.

30 Aralık’ta başlayan Makedonya meclisinin kurucu toplantısında sadece milletvekillerinin görevleri tasdik edilmiş, çoğunluk elde edilemediği için başkanlık seçimine gidilmemişti.