Makedonya Meclisi, bugün kurucu oturumun 19. devamı için yeniden toplanacak.

Dün yapılan genel kurulda yine daha öncesinde olduğu gibi meclis kürsüsünde bitmek bilmeyen gündem dışı konular üzerine tartışıldı.

SDSM, meclis çalışmasının bilinçli olarak boykot edildiğini ve VMRO-DPMNE milletvekillerinin hükümet değişimine izin vermesi gerektiğini söyledi.

Buna karşılık VMRO-DPMNE’den, siyasi krizin sorumlusu olarak SDSM gösterilirken, lideri Zoran Zaev’in Arnavut platformunu kabul etmesinin ülkenin geleceğini tehlikeye atmak olduğu kaydedildi.

Saat 18.00’de sona eren oturumda hiçbir ilerleme kaydedilemezken, Meclis Başkanlığı seçiminin önünü açacak Seçim ve Atamalar Komisyonu üyeleri halen seçilemedi.

Bugünkü oturumda benzer senaryoların yaşanması beklenirken, partiler arası bir uzlaşma sağlanmadan Meclis Başkanı seçiminin aylar alabileceği düşünülüyor.