





Makedonya meclisi, kurucu meclis oturumunu bugün de devam ettiriyor.

Üç haftadan bu yana toplanan ancak ileriye yönelik tek bir adım atamayan genel kurulda yine en çok konuşulan konu olarak Arnavut platformu ve yeni erken seçimler olarak öne çıkıyor.

VMRO-DPMNE’li milletvekilleri sınırsız cevap hakkını kullanarak tüm gün boyunca tartışmaları devam ettiriyor. Diğer partilerin milletvekillerinin de tartışmaya katılmasıyla, Seçim ve Atamalar Komisyonu üyelerinin teklifi ile oylanması yapılamıyor.

Meclisin kurucu oturumu 30 Aralık’ta başlamış, ancak yeteli çoğunluk elde edilemediği için Başkanını seçememişti.

Partiler, koordinasyon toplantısında Seçim ve Atamalar Komisyonunun kadrosu üzerine anlaşmaya varsa da genel kurulda VMRO-DPMNE milletvekilleri Arnavut platformunu reddedilmesi şartını ortaya koymuştu.

Mevcut tempoyla devam edilmesi halinde Meclis Başkanı seçiminin aylar alabileceği düşünülüyor.