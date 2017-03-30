Makedonya Meclisi, kurucu meclis oturumunun dördüncü devamını bugün gerçekleştirecek.

Saat 11’de başlayacak olan genel kurulda, 57 milletvekili söz hakkı alırken üç günde sadece iki milletvekili söz hakkını kullandı. VMRO-DPMNE, ilk söz hakkını alan milletvekiline cevap vererek Meclis Başkanlığı seçimini uzatırken, dün tartışmalara SDSM milletvekilleri de katıldı.

VMRO-DPMNE’den İliya Dimoski, erken parlamento seçimleri ve yerel seçimleri ilan etmesi şartıyla yeni Meclis Başkanının hemen seçilebileceğini söyledi. SDSM, bu teklifi kabul etmedi.

Söz hakkı bulunan milletvekilleri ve 3 günde gelinen nokta göz önünde bulundurulduğunda, Seçim ve Atamalar Komisyonu üyelerinin teklifi ve oylanması maddesinin bir-iki ay sürebileceği konuşuluyor. Bu madde bitmeden diğer gündem maddesine geçilemediği için de Meclis Başkanı seçilemiyor.