Makedonya Cumhuriyeti Meclisinde yerel seçim kampanyası nedeniyle Eylül ayında ara verilen 15’inci oturumun devamı dün yapılmıştı.
15’inci oturumun devamında gündeme gelen dil kullanımı yasa değişikliği için tartışmalar sürdü.
İktidar milletvekillerinin sunduğu teklife muhalefet milletvekilleri karşı çıkıyor.
15’inci oturumun devamı bugün de devam edip dil kullanımı yasası tartışmaları sürecek.
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