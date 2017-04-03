Geçtiğimiz hafta beş gün süren genel kurulda Meclis Başkanı seçimi için tek bir adım atılamasa da kurucu meclis toplantısının altıncı devamı bugün yapılacak.

Seçim ve Atamalar Komisyonu üyelerinin teklifi ve oylanması maddesi tam bir hafta önce başlarken, çoğu VMRO-DPMNE’den olmak üzere 57 milletvekili söz hakkı aldı. Bunlardan sadece birkaçı söz hakkını kullanırken, VMRO-DPMNE’li milletvekilleri sınırsız cevap haklarını kullanarak süreci uzattı.

Bu maddenin şu anki temposuyla aylarca sürebileceği göz önüne alındığında, partiler arası bir anlaşma yapmadan meclis başkanının yakın zamanda seçilmesi zor görünüyor.

Bugün toplanacak Makedonya meclisinde 120 milletvekili bulunuyor. Bunların arasında TDP’den Yusuf Hasani ve THP’den Enes İbrahim Türkleri temsil ediyor.

30 Aralık’ta başlayan kurucu meclis toplantısında sadece milletvekillerinin görevleri tasdik edilmiş, çoğunluk sağlanamadığı için başkan seçilememişti.