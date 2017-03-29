30 Aralık’ta başlayan ancak çoğunluk elde edilemediği için Başkanı seçilmeyip sadece milletvekillerinin görevlerinin tasdik edildiği kurucu meclis toplantısı bugün devam edecek.

Seçim ve Atamalar Komisyonu Başkanı ve üyelerinin teklifi ile oylanmasının görüşüldüğü üçüncü madde için 51 milletvekilinin söz hakkı aldı. Bu 51 kişiden geçtiğimiz iki günde sadece ikisi söz hakkını kullandı. VMRO-DPMNE milletvekillerinden biri söz alırken, diğer vekiller tüm oturum boyunca kendisine cevap vererek süreci uzatıyor. Bu tempoyla devam edilmesi halinde komisyon üyelerinin seçiminin yer aldığı üçüncü gündem maddesi ancak 49 gün sonra sonlanacak. Meclis içtüzüğüne göre bir madde üzerindeki tartışmalar sona ermeden başka maddeye geçilemiyor. Bu yüzden Meclis Başkanı seçiminin yer aldığı dördüncü maddeye geçilemiyor.

VMRO-DPMNE’den 6, SDSM’den 5, BDİ ve Besa’da 1’er milletvekilinin yer alacağı komisyon, geçer oyu aldıktan sonra yeni Meclis Başkanının teklif edecek.