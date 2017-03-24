



Demokratik Bütünleşme Birliği (BDİ) Sözcüsü Buyar Osmani 21TV'ye yaptığı açıklamada, parti içi istişare toplantılarının ardından Meclis Başkan adayı olarak Talat Caferi'yi sunacaklarını ifade etti. Osmani bu adayın Meclisin çoğunluğunun adayı olduğuna da vurgu yaptı.

Osmani, "Daha önce uzun yıllar milletvekili, grup başkanı, savunma bakanı görevlerinde bulunan Caferi, Meclisteki en tecrübeli isimlerden biridir. Caferi'nin bu görevi de başarıyla sürdüreceğine inanıyoruz. Bu ayrıca BDİ'nin vaatlerinden biri olan üç önemli görevden birinin Arnavut vatandaş tarafından yönetilmesiydi. Önümüzdeki hafta yeni meclis Başkanının seçilmesi prosedürünü başlatmayı planlıyoruz." dedi.

Gazetecinin diğer partilerden destek alıp almadıı konusunda yönettiği soruyu BDİ Sözcüsü Osmani, "Meclis Başkanlığı görevine Talat Caferi seçilecek."şeklinde yanıtladı.