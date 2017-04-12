Kurucu meclis toplantısının 12. devamı bugün 11.00’da yapılacak. Seçimlerden dört ay geçmesine rağmen hükümet bir yana halen Meclis Başkanı seçilemeyen Makedonya’da, bu durumun daha ne kadar devam edeceği bilinmiyor.

Dünkü tartışmalar daha öncekilerden ayrılmazken, karşılıklı atışmalarla bir yere varılmayacağı henüz idrak edilemedi.

SDSM ve koalisyon ortakları, dördüncü gündem maddesi olan Meclis Başkanı seçimine geçilmesini isterken, VMRO-DPMNE ve kurucu oturumun başındaki isim Trayko Velyanovski Seçim ve Atamalar Komisyonu üyelerinin teklifi maddesinde tartışmalar devam ettiği için buna karşı çıkıyor.

Meclis Başkanı halen seçilemezken, 15 Mayıs’ta belediye başkanlarının da görev sürelerinin sona ereceği göz önüne alındığında siyasi krizin derinleşmesi olasılığı bulunuyor.