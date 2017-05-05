



Avrupa Birliği Dış Siyaset ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, dün Makedonya Meclis Başkanı Talat Caferi ile yaptığı görüşmenin ardından açıklama yaptı. Mogherini'nin kabinesi tarafından yapılan yazılı açıklamada Meclis Başkanı görevinin siyasi partinin ve etnikler arası siyasetin ötesinde sürdürülmesi gerektiği vurgulandı.

Moghrini, Talat Caferi ile gerekleştirdiği görüşmede Meclis Başkanı seçimini selamladığını ve geçen hafta Mecliste yaşanan şiddet olaylarını kınadığını bildirdi.

Kabinesinden yapılan yazılı açıklamada, "Mogherini, Meclis Başkanı seçimini selamlarken bu görevin siyasi parti çıkarları ve etnikler arası siyasetin ötesine bir görev olduğunu vurguladı. Meclis Başkanının tüm vatandaşların çıkarlarına yönelik çalışması gerektiğini de söyledi. Ayrıca AB'nin reform sürecinin devam etmesi ve Pırjino anlaşmasının uygulanması için Makedonya Meclisi ve diğer kurumlarla işbirliğine hazırdır." denildi.

Mogherini ayrıca hükümet kurulması konusunda tüm siyasi partilerin angaje olması gerektiğini de vurguladı.