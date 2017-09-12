



Ana muhalefet VMRO-DPMNE tarafından üç bakan için Meclise sunulan gensoru önerisinin biri reddedildi. Dışişleri Bakanı için dün yapılan gensoru tartışmaları sonucunda yapılan oylama 43 Milletvekili ‘evet’ derken 56 Milletvekili ‘hayır’ diyerek gensoru önerisi reddedildi.

VMRO-DPMNE milletvekili Antonio Miloşoski Dimitrov için gensoru önerisini sunmalarının nedenini Bulgaristan ile yapılan anlaşma olduğunu ifade etti.

Miloşoski, bu anlaşmanın Bulgaristan için yararlı Makedonya için ise zararlı olduğunu ifade etti.

Dimitrov ise konuşmasında bu gensoru önerisinin Meclise sunulmasını şaşkınlıkla karşıladığını belirtti. Dimitrov Bakan olarak görev yaptığı 100 gün içerisinde 27 yurt dışı ziyareti gerçekleştirdiğini belirtti.