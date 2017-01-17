



VMRO-DPMNE'nin önemli isimlerinden Antonio Miloşoski, dün akiam katıldığı bir televizyon programında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Miloşoski, Makedonay'yı iki uluslu bir ülke haline gelmesine izin vermeyeceklerini belirtti.

Miloşoski, Arnavut Partileri tarafından oluşturulan platform konusuna değinerek bu değişikliklere gerek olmadığını ayrıca Anayasa değişikliği için yeterli sayıda milletvekili koltuğuna sahip olmadıklarını dile getirdi.

Miloşoski konuşmasında, "Seçimlerde halk bize iki unsur üzerine destek verdi. Biri ekonomik kalkınma, diğeri de Makedonya'nın ve toplumun bölünmez bütünlüğünü koruyacağımıza olan güvendi. Ülkeyi iki uluslu devlet haline getirmeye ne gerek var, ne lüksümüz var, ne de Anayasal imkan var. Biz iki uluslu yapıyla ülkenin daha verimli olabileceğini düşünmüyoruz. Bu yüzden bu iki konuda geri adım atmayacağız." dedi.