



Yarın 3. Olağan Kurultayını gerçekleştirecek olan Türk Hareket Partisinde, tek aday olan milletvekili Enes İbrahim’in başkan seçmesi bekleniyor.

Türk Hareketi Partisinin kuruluşundan bu güne gerçekleştirdiği kongreleri ve tarihçesini sizler için derledik.

1995’te Yeni Türk Hareket Partisi Girişimi

TDP’den ayrılan ve Türklerin durumundan endişe duydukları gerekçesiyle 16 Haziran 1995’te Yeni Türk Hareket Partisi girişim heyeti Makedonya Halklar Tiyatrosunda bir toplantı gerçekleştirdi. Girişimin başında Adnan Kahil, Mustafa Yaşar, Nebi Aluş ve Safter Feta yer aldı.

Bu girişimden dört yılda sonra Türk Hareket Partisi, 22 Ekim 1999 tarihinde Üsküp’te kurucu meclis oturumunu düzenledi. Adnan Kahil, oybirliğiyle başkanlığa seçilirken, Nevaip İsmail ve Necati Tufa Başkan Yardımcıları oldu.

THP’nin kurucu meclis oturumunda partinin Meclis Üyesi olarak şunlar seçildi:

Tasim İbrahim, Nuru Mazlam, Enver Mustafa, Mümin Recep, Mükrem sEyfullah, Mahmut Yonuz, Yahya Ate, Süleyman Alievski, Afrim Rahman, Halil Seydi, İbrahim İsmail, Bayram Malo, Eles Halil, Şenol Tahir, Hamdi İbrahim, Nazif Askovski, Nebi Aluş, Nehru Süleymanovski, Mithat Halil, Nevzat Gotak, Salaettin Emin, Nusret Celilovski, Kemal Talakoski, Cemal Daçaçioski, Ahmet Engen, Ahmet Nafi İbrahim, Mensur Matyan, Ercan Çulez, Zeki Beba, Hakim Diko, Cahit Luş, Müfit Ahmedovski, Abdülkadi Ali, Şaban Şinasi, Abdülmütallip Ali, Eyüp Nuredin, Bedri Nuredin, Daim Asip, Adil Karahasan, Sali Sali, Acer İmetovska, Mazhar Ziya, Ziya Demirci, Emine Ademi, Biba İsmail, Vefki Hasan Özgün, Arif Ago, Ülvi İbiş, Aydoğan Ademoski, Roli Yakupoviç, Osman Memiş, Yusuf Edip, Tuncay Hasanbegoviç, Salih Kasım, Atilla Kemal, Remzi Canova ve Ariyan İbrahim.

Adnan Kahil’in Bakan Oldu

1998-2000 yılları arasında VMRO-DPMNE ve Demokratik Alternatif Partisinin hükümet koalisyonunda, DA’nın teklifi üzerine Devlet Bakanlığına getirilen Adnan Kahil, 2006-2008 yılları arasında bu sefer THP’nin VMRO-DPMNE’yle yaptığı koalisyon neticesinde aynı göreve getirildi.

Kahil, 2017 yılında bu sefer SDSM’yle yaptığı koalisyonla kurulan hükümette Dış Yatırımlardan Sorumlu Devlet Bakanı oldu.

İkinci Kurultay 2013’te

Türk Hareket Partisi, ikinci kurultayını 10 Mart 2013 tarihinde ikinci kurultayını yaptı. Parti Başkanlığına yeniden Adnan Kahil seçildi. Celal Kayın, Menfi İlyaz ve Mümin Yakup Genel Başkan Yardımcısı, Enes İbrahim ise Genel Sekreter oldu. Bu isimlerin yanı sıra Erol Ruşid, Arif Miftar, Sibel Kahil, Taner Hacimustafa, Maksud Ali, Naciye Lakoviç, Mahmut Halim, Erdoğan Maksud, İsa Feyzullah, Amdiya Emin, İsmail Kurt ve İrfan Araposki Merkez Yönetim Kurulunu oluşturdu.