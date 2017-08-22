



Makedonya Cumhuriyeti Hükümeti, Sırbistan’ın Üsküp’teki diplomatlarını geri çağırmasının ardından yaptığı açıklamada Sırbistan hükümetinin iki ülke arasındaki ilişkilerin korunacağı yönündeki ifadelerini selamladı.

Açıklamada ayrıca Makedonya hükümetinin komşu ülkelerle iyi ilişkiler yürüttüğü de ifade edildi.

Açıklamada, “Makedonya’nın yeni hükümeti problem çıkarmak yerine onları çözmek ve iyi ilişkiler oluşturmak yönünde ciddi çalışmalar yapmaktadır. Sırbistan ve diğer komşu ülkelerle iyi komşuluk ve dostane ilişkilerimizi geliştirme yönünde adımlar atıyoruz. Bölgemiz sadece bu şekilde ileriye yönelik adımlar atabilir” denildi.