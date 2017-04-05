



Makedonya Cumhuriyeti Meclisi 30 Aralık 2016 tarihinde gerçekleştirdiği kurucu oturumunun devamını geçen hafta Pazartesi günü başlatmıştı. Seçim ve Atamalar Komisyonunu üyelerinin teklifi ve oylanması maddesi üzerinde süren tartışmalar bugün sekizinci gününe ulaştı.

Bugün kurucu oturumun sekizinci devamı için toplanacak olan Mecliste tartışmaların aynı tempoda devam etmesi bekleniyor.

VMRO-DPMNE Milletvekilleri geçtiğimiz günlerde söz alıp, sınırsız cevap hakkı kullanarak kurucu oturumun uzamasına sebep oluyor.

SDSM Milletvekilleri ise Meclisi yöneten geçen dönem Başkanı Trayko Velyanovski'nin yerine Meclisteki en yaşlı milletvekilinin bu görevi devralmasını istiyor.