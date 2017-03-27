Geçtiğimiz hafta Seçim ve Atamalar Komisyonunun kadrosu üzerine anlaşan partilerin kararıyla, Makedonya meclisinin kurucu oturumu bugün devam edecek.

Birinci gündem maddesinin Seçim ve Atamalar Komisyonu üyeleri ve Başkanının oylanması olacak. Varılan anlaşmaya göre komisyonda VMRO-DPMNE’nin 6, SDSM’nin 5, BDİ ve Besa’nın 1’er üyesi olacak. Komisyon Başkanlığına VMRO-DPMNE’den İliya Dimoski getirilecek.

İkinci gündem maddesi olarak ise Meclis Başkanının seçilmesi olarak görülüyor.