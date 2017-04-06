Seçimlerin ardından 30 Aralık'ta Makedonya Cumhuriyeti Meclisinde gerçekleşen kurucu oturum hala devam ediyor. İki ayrılık bir aradan sonra geçen hafta Pazartesi başlatılan kurucu oturumda Seçim ve Atama Komisyonu başkanı ve üyelerinin oylanması gerekiyor.
VMRO-DPMNE Milletvekillerinin tamamının söz hakkı ve birbirine cevap hakkı istemeleri oturumun uzamasına neden oluyor.
SDSM Milletvekilleri ise bu engellemenin durdurulması ve Meclisin çalışmalarına normal bir şekilde devam etmesi gerektiğini savunuyor.
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