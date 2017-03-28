Makedonya Meclisi'nde kurucu oturum bugün de devam ediyor. Birinci oturumun gündeminde Seçim ve Atamalar Komisyonu üyelerinin oylanması ile Meclis Başkanı ve başkan yardımcısının seçimi maddeleri yer alıyor.
Mecliste dün olduğu gibi bugün de tartışmalar devam ediyor. Fakat çoğu VMRO-DPMNE sıralarından olan çok sayıda milletvekili söz hakkı ve cevap hakkı istedi. Söz isteyenler listesi tamamlanana kadar tartışmalar devam edecek.
VMRO-DPMNE milletvekilleri Arnavut platformunu eleştirirken, SDSM milletvekilleri ise VMRO-DPMNE'yi demokrasi sürecinin akmasını engellemekle suçluyor.
Makedonya Meclisinde Türk Demokratik Partisi Milletvekili Yusuf Hasani ile Türk Hareket Partisi Milletvekilleri Enes İbrahim de yer alıyor.
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