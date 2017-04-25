Makedonya’daki erken seçimlerin de çare olmadığı siyasi krizin çözülmesi için alternatif seçenekler değerlendiriliyor.

Bunlardan biri de mecliste temsil edilen parti liderlerinin bir araya gelerek çözüm araması olarak gösteriliyor. Resmi teklif dün ilk kez meclis kürsüsünde konuşan VMRO-DPMNE milletvekili Krsto Mukoski’den geldi. Mukoski, parti liderlerinin bir araya gelerek ülkenin selameti için çözüm bulmaya çağırdı.

Buna karşılık SDSM’den liderler zirvesinin gereksiz olduğu yanıtı geldi. Meclisteki sonu gelmez tartışmaların ve Meclis Başkanlığı seçiminin engellenmesinin VMRO-DPMNE lideri Nikola Gruevski’nin talimatıyla yapıldığını belirten SDSM, Prjino anlaşmasının liderler zirvesi sonucu ortaya çıktığını ve herkesin kabul ettiği adil bir seçim yapıldığını açıkladı.

BDİ siyasi krizin çözümü için her türlü teklife sıcak baktıklarını, Besa ise hükümet kurulması için tüm imkanlar tükendiğinde liderler zirvesinin düşünülebileceği görüşünü paylaştı.

Meclisteki tartışmalar yüzünden Başkan seçiminin aylarca sürebileceği göz önüne alındığında, partiler arası anlaşma sağlanmadan yakın zamanda yeni Meclis Başkanı ve hükümetin kurulması zor görünüyor.