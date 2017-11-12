Makedonya Cumhuriyeti Başbakanı Zoran Zaev, Avusturya’nın başkenti Viyana’da Avusturya Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz ile bir araya geldi.
Zaev ile Kurz arasında gerçekleşen görüşmede iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerin görüşüldüğü öğrenildi.
Hükümet basın sözcülüğü tarafından yapılan açıklamada görüşmede Zaev’in seçimlerde galip gelen Kurz’u tebrik ettiğini bildirdi. Ayrıca Zaev’in, görüşmede hükümetin Makedonya’da 3-6-9 reform planını tanıttığı da ifade edildi.
Sebastian Kurz ise görüşmede Avusturya’nın Makedonya’ya Avrupa entegrasyon sürecinde destek vereceğini ifade etti.
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