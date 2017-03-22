Makedonya meclisinde dün ara verilen koordinasyon toplantısı bugün devam edecek.

Kurucu meclis toplantısına devam edilebilmesi için ön şart olan Seçim ve Atamalar Komisyonu üyelerinin seçilmesi hakkında dün yapılan toplantıda başkanlık konusunda anlaşmaya varılmamıştı. Diğer taraftan ise VMRO-DPMNE’nin 6, SDSM’nin 5, BDİ ve Besa’nın ise 1’er üyesinin komisyonda olması konusunda uzlaşıldı.

Ancak Komisyon Başkanlığı konusunda meclis yönetmeliğinin farklı yorumlanması nedeniyle fikir ayrılığı yaşandı. VMRO-DPMNE, Komisyon Başkanlığını en çok üyesi olan partiden seçilmesi gerektiğini söylerken, SDSM ve koalisyon ortakları ise Başkanın parlamenter çoğunluğa sahip koalisyondan seçilmesi gerektiğini belirtiyor.

Bugünkü toplantıda konunun gündeme gelmesi ve çözüme kavuşturulması için çalışılacak.

30 Aralık’ta yapılan kurucu meclis toplantısında milletvekillerinin görevleri tasdik edilmiş, çoğunluk olmadığı için Meclis Başkanı seçimi yapılamamıştı.