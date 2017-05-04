Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kodzias yaptığı açıklamada gündeme ilişkin soruları yanıtlarken Makedonya'da son dönemde yaşanan olaylara da değindi. Kodzias, Balkanların istikrarını bozmak isteyenlere karşı duracaklarının altını çizdi.
MİA'nın haberine göre Kodzias açıklamasında, "Yunanistan, Balkanlarda ve Kuzey komşumuzda istikrarın korunmasından yanadır. Biz Makedonya'nın bütünlüğünün bozulmamasından yanayız. Bu ülkenin içişlerine karışmayan tek ülkeyiz. Aynı öyle bölünmez bütünlüğünü de koruyacağız" ifadelerine yer verdi.
Kodizas açıklamasında ayrıca uluslararası kurallara, milletler arası ilişkilere ve sınırlara saygı gösterilmesi gereken bir dönemde bulunulduğunu da altını çizdi.
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