



Katıldığı bir açılışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başbakan Emil Dimitriev, hükümet kurma sürecini değerlendirdi.

Dimitriev, en kısa sürede hükümetin kurulması ve krizin aşılması beklentisi içerisinde olduğunu dile getirirken, vatandaşlara yönelik projelerin hayata geçirilmesi gerektiğini de vurguladı.

Açıklamasında Dimitriev, "Her vatandaş gibi ben de krizin çözülmesi beklentisindeyim. Kimse ülkeni bir belirsizlik ve gergin durumun devam etmesini istemiyor. Bu durumlar hükümetin kurulmasıyla atlatılacak ve vatandaşlara söz verdiğimiz projeleri hayata geçireceğiz." dedi.