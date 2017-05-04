



Makedonya Meclisinde geçtiğimiz Perşembe akşamı BDİ Milletvekili Talat Caferi'nin Meclis Başkanlığına seçilmesine dair karar Resmi Gazetede yayınlanıp yayınlanmayacağı konusunda tereddütlere yol açmıştı. Resmi Gazete tarafından yapılan yazılı açıklamada ise kararın bir sonraki sayıda yayınlanacağı duyuruldu.

Resmi Gazete'nin internet sayfasında yer alan açıklamada, "Makedonya Cumhuriyeti Meclis Başkanlığı seçimi ile ilgili kararın yayınlanması talebi elimize ulaşmıştır. Yasalar çerçevesinde bu karar, Resmi Gazetenin gelecek hafta yayınlanacak olan bir sonraki sayısında yer alacaktır" ifadeleri yer aldı.