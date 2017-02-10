AB Komiseri Johannes Hahn'ın Makedonya Meclisin'de akşamın geç saatlerine kadar devam eden görüşmeleri sona erdi. Hahn son görüşmesini VMRO-DPMNE Lideri Nikola Gruevski ile yaptı. Görüşme sonrasında ise Greuvski ve Hahn açıklama yapmadan meclisten ayrıldı.

Hahn bugün öğleden sonra Mecliste başlattığı görüşmeler kapsamında sırasıyla BESA Lideri Bilal Kasami, Arnavut Birliği Lideri Ziyadin Sela, PDŞ Lideri Menduh Taçi, BDİ Lideri Ali Ahmeti, SDSM Lideri Zoran Zaev ve VMRO-DPMNE Lideri Nikola Greuvski ile bir araya geldi.