Avrupa Komisyonu Sözcüsü Maya Kociyancic, AB Genişlemeden Sorumlu Temsilcisi Johannes Hahn'ın Perşembe günü Makedonya'ya gerçekleştireceği ziyarette siyasi liderlerle de görüşeceğini belirtti.
Makedonya Enformasyon Ajası'na yaptığı açıklamada Kociyancic, Hahn'ın Dışişleri ve Enerji Bakanları toplantısına katılmak üzere Makedonya'ya geleciğini belirtti.
AB Temsilcisi Johannes Hahn'ın Makedonya'ya gerçekleştireceği ziyaret hükümet kurma çabalarının sürdüğü döneme denk gelmesi, siyasi liderlerle gerçekleştireceği görüşmelerde AB'nin ideal hükümet görüşlerini de aktaracağı tahmin ediliyor.
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