SDSM tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların Koce Trayanovski'nin 2016 raporunu duymaya ihtiyaçları olmadığı belirtildi.
Açıklamada, "Üsküplü vatandaşlarımız Koce Trayanovski'nin halkın ihtiyaçlarını karşılayacak birşey yapmadığını biliyor. Şehir gaz sistemi kurmayarak halkın kirli havada boğulmasına izin verdi." ifadeleri yer alıyor.
Açıklamada ayrıca Üsküplülerin temel yaşam ihtiyaçları olmadığı da ifade edildi.
VMRO-DPMNE'den Cevap Gecikmedi
VMRO-DPMNE ise yaptığı açıklamada SDSM'nin sözlerine cevap verdi. Açıklamada, SDSM'nin Üsküp hakkında konuşma hakkına sahip olmadığı ifade edildi.
VMRO-DPMNE tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Seçimlerde mağlup olarak güvenirliğini kaybetmiş SDSM'nin Üsküp'ün durumu hakkında yorum yapmaya hakkı yoktur. Onlar tüm kamu kuruluşlarını büyük borçlarla bıraktılar." denildi.
Üsküplü vatandaşların daha iyi yaşam sürdürmeleri için yapılan projeleri Trayanovski'nin açıkladığı belirtildi.
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Meclisi Feshetti
İktidar ve Muhalefet Arasında 'Üsküp' Tartışması
'Kimse Gerginlik ve Belirsizliğin Devam Etmesini...
Osmani: 'Seçimi Kazanan Partiler Hükümeti...
SDSM: "Kurgulanmış En Büyük Hukuki Süreç...
VMRO-DPMNE: "Özel Yetkili Savcılık Meşrutiyetini...
'Arnavutlar Milletvekili Kaybetti Ama Konumunu...
BESA Hareketi İbraimi'nin Koltuğuna Göz Dikti
Yorumlar