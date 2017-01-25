Üsküp Belediye Başkanı Koce Trayanovski'nin dün yaptığı değerlendirmenin ardından Sosyal Demokratlar Birliği (SDSM) tarafından açıklama yapıldı. VMRO-DPMNE'nin cevabı ise gecikmedi.

SDSM tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların Koce Trayanovski'nin 2016 raporunu duymaya ihtiyaçları olmadığı belirtildi.

Açıklamada, "Üsküplü vatandaşlarımız Koce Trayanovski'nin halkın ihtiyaçlarını karşılayacak birşey yapmadığını biliyor. Şehir gaz sistemi kurmayarak halkın kirli havada boğulmasına izin verdi." ifadeleri yer alıyor.

Açıklamada ayrıca Üsküplülerin temel yaşam ihtiyaçları olmadığı da ifade edildi.

VMRO-DPMNE'den Cevap Gecikmedi

VMRO-DPMNE ise yaptığı açıklamada SDSM'nin sözlerine cevap verdi. Açıklamada, SDSM'nin Üsküp hakkında konuşma hakkına sahip olmadığı ifade edildi.

VMRO-DPMNE tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Seçimlerde mağlup olarak güvenirliğini kaybetmiş SDSM'nin Üsküp'ün durumu hakkında yorum yapmaya hakkı yoktur. Onlar tüm kamu kuruluşlarını büyük borçlarla bıraktılar." denildi.

Üsküplü vatandaşların daha iyi yaşam sürdürmeleri için yapılan projeleri Trayanovski'nin açıkladığı belirtildi.