



Transparency International tarafından yayınlanan yolsuzluk raporunda Makedonya'nın yaşadığı gerileme konusunda iktidar VMRO-DPMNE'den açıklama geldi. Yolsuzluktaki bu gerilemenin, geçici hükümette yer alan SDSM'li bakanlardan kaynaklandığı belirtildi.

VMRO-DPMNE İcra Kurulu üyesi Daniela Rangelova, düzenlediği basın toplantısında yolsuzlukta ülkenin gerileme kaydetmesini işaret ederek, SDSM'Li geçici İçişleri Bakanı Oliver Spasovski'nin görev süresi boyunca suç ve yolsuzluğa karşı hiçbir operasyon yapmadığını iddia etti. Rangelova ayrıca Özel Yetkili Savcılığın 'Puç' davasında iddianamesini geri çekmesini de gerilemenin bir nedeni olarak gösterdi.

Daniela Rangelova, Tranparency Internaional kuruluşunun da Soros ve SDSM'ye yakınlığıyla bilindiğini ileri sürdü.