



VMRO-DPMNE ile SDSM bu kez hava kirliliği nedeniyle tartıştı. SDSM, hava krililiğini önlemek için çalışmalar yapılması gerektiğini söylerken, VMRO-DPMNE ise bu sorunun yıllarca devam ettiğini ve manipülasyonlarla çözülemeyeceğini belirtti.

SDSM Genel Başkan Yardımcısı Damyan Mançevski yaptığı açıklamada, "Üsküp'te hava kirliliği sınırı aştı. Hava kirliliği 10 günden fazla sürüyor fakat ne hükümet ne de belediye tarafından hiçbir önlem alınmadı." şeklinde açıklama yaptı.

VMRO-DPMNE tarafından yapılan açıklamada ise hava kirliliğinin yıllarca sürdüğünü ve manipülasyon yaparak bu sorunun çözülemeyeceği belirtildi. Açıklamada ayrıca SDSM iktidarı döneminde hava kirliliğinin ölçülmediğini ve vatandaşlardan gizlendiği ileri sürüldü.