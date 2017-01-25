



Makedonya'da 11 Aralık seçimlerinin ardından Cumhurbaşkanı İvanov tarafından hükümeti kurma görevi verilen Nikola Gruevski, hükümeti kurmak için görüşmelerini sürdürüyor.

Greuvski'nin süresinin bitmesine son beş gün kala, basında VMRO-DPMNE ile BDİ arasında imzalandığı iddia edilen bir 'Mayıs Anlaşması' haberleri yayıldı. 2007 yılında imzalandığı tahmin edilen bu anlaşmada seçimleri kazanan Makedon ve kazanan Arnavut partilerin işbirliğinde hükümetin kurulması prensibinin yer aldığı da iddia edildi.

AlsatM Televizyonunun haberine göre 'Mayıs Anlaşmasının' sadece bir tutanaktan ibaret olduğunu, belgede imzaların bulunmadığını ve bu anlaşmada kazanan Makedon ve Kazanan Arnavut partisinin hükümeti kurma prensibinin yer almadığı belirtildi.

'Mayıs Anlaşması' hatırlanacağı üzere 2006 yılında BDİ'nin Meclis çalışmalarını boykot etme kararı aldıktan sonra VMRO-DPMNE ile BDİ arasında başlatılan ve 6 aylık bir süreyle devam eden müzakereler sonucunda hazırlanmış ve üzerinde uzlaşılmıştı.