



AB’nin Komşuluk İlişkileri ve Genişlemeden Sorumlu Komiseri Johannes Hahn, Batı Balkan ülkelerinin durumunu “kırılgan” olarak nitelendirirken, kalıcı çözümün ancak AB sayesinde mümkün olduğunu söyledi.

Yarın Üsküp’e gelmesi beklenen Hahn, Viyana’da yaptığı açıklamada bu ülkelerin AB üyeliğinin müzakerelerde gösterdikleri ilerlemeye bağlı olduğunu belirtti.

Hahn, AB üyesi ülke halklarının genişlemeye çekimser bir göz baktığını, üye olmak isteyen ülkelerin kendilerinin AB için bir yük değil aksine bir kazanç olduklarını göstermesi gerektiğine vurgu yaptı.