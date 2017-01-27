



Makedonya Sosyal Demokratlar Birliği (SDSM) Lideri Zoran Zaev'in büyükelçiler ile yaptığı görüşmeler serisinde İspanya Büyükelçisi Ramon Abaroa Karanza da eklendi.

Zaev ile Büyükelçi Karanza arasında gerçekleşen görüşmede, Makedonya'daki güncel siyasi gelişmeler ve ülkenin Avrupa yolunun açılması hususlarının masaya yatırıldığı öğrenildi.

Parti genel merkezinden yapılan açıklamaya göre Zaev yaptığı konuşmada, "Makedonya'da hayatı ve değişimi tercih eden halkın iradesine saygı duyulmalıdır. 612 bin vatandaş kalem ve oylarıyla rejimi yendi. Bu nedenle Nikola Gruevski'nin 29 Ocağa kadar hükümeti kurma görevini geri vereceğini ve halkın iradesine uygun bir hükümet kurulacağına inanıyoruz." dedi.