



VMRO-DPMNE Genel Başkanı Nikola Gruevski katıldığı bir televizyon programında gündemi değerlendirdi. Grevski konuşmasında birilerinin ülkeyi yıkmak istediğini ifade etti.

Gruevski yaptığı konuşmada, "Makedonya için tarihi bir dönem. Fakat bu dönemde maalesef birileri ülkeyi yıkmak istiyor. Vatandaşlara ülkede yaşananları bilgilendirmek ve kendilerini devletlerini korumalarını teşvik etmek için elimden geleni yapıyorum." ifadelerini kullandı.

Gruevski, bu durumda ülkeyi sadece halkın savunabileceğini de vurguladı.

Gruevski ayrıca "Ülke genelinde iki dilin resmileştirilmesi, devletin federalleştirilmesi ve Anayasal isminin değiştirilmesi amaçlanıyor." dedi.

SDSM ve BDİ'nin hükümeti kurdukları taktirde kazanan Makedon ve kazanan Arnavut parti koalisyonu konseptini bozacaklarını da söyleyen Gruevski, bunun ülkeye zarar vereceğini belirtti.