BESA Genel Sekreteri Afrim Gaşi görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, "Avrupa Birliği Hahn aracılığıyla bize krizden çıkmamız için yardım elini uzatıyor. Bizim içişlerimize karışmak istemiyorlar fakat en kısa zamanda hükümet kurmamız konusunda bize yardım etmek istiyorlar." sözlerini ifade etti.
"Her şey bizim elimizde. Kimse bir şey yapmamız için dışarıdan baskı yapmıyor." şeklinde ifadeler de kullanan Gaşi, Makedonya'nın bu krizden çıkması için ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını göstermek istediklerini söyledi.
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