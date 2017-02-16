



VMRO-DPMN'nin üstü düzey isimlerinden Antonio Miloşoski konuk olduğu bir televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Platform tartışmalarına da değinen Miloşoski, "Etnik bazda oluşturulan her platform, Makedonya'da yaşayan Türkler, Romanlar ve diğer toplulukların da bir platform oluşturmasını tahrik edecek. Bunun verimli bir şey olduğunu düşünmüyoruz. Seçim sonrasında Ohri Çerçeve Anlaşmasını zedeleyen etnik platformlar etnikler arası güveni ve ülkenin istikrarı için faydalı değildir." sözlerini ifade etti.

Miloşoski açıklamasında, VMRO-DPMNE'nin yer almayacağı bir hükümet kurulduğu takdirde krizin devam edeceğini öne sürerken, yarım milyon seçmenin kendilerinin hükümette temsil edilmelerini beklediklerini de belirtti.

Antonio Miloşoski, ayrıca 2007 yılında BDİ'nin söz verdikleri kazanan Makedon parti ile kazanan Arnavut parti arasında hükümetin kurulması prensibinin arkasında durmadıklarını ifade etti. Hükümet kurma konusunda BDİ ile müzakere sürecine değinen Miloşoski, müzakereleri engelleyen noktanın Özel Yetkili Savcılık olmadığını ülke genelinde Aranvutçanın resmileşmesi olduğunu da dile getirdi.