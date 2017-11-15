



Türk Hareket Partisi (THP) Pazar günü düzenleyeceği kurultayında yeni genel başkanını seçecek. Partinin mevcut Genel Sekreteri ve Milletvekili Enes İbrahim bugün genel başkanlığına adaylığını koyduğunu açıkladı.

Enes İbrahim konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Türk Hareket Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Adnan Kahil siyasette gençlere yol açmaya, yeni fikirlere, taze kanlara ve enerjiye fırsat vermeye devam ediyor. Kendisinin aday olmayacağı kongre öncesinde siz dostlarıma, çalışma arkadaşlarıma ve kıymetli soydaşıma genel başkan adaylığımı duyurmak istiyorum. 19 Kasım’da, Üsküp’te partimizin toplayacağı kongrede Makedonya Türklerinin birlik ve beraberliği adına, fikir birliğine ulaşılması konusunda en iyisini yapmak için Türk Hareket Partisi genel başkanlığına aday olduğumu açıklıyorum” ifadelerini kullandı.

İbrahim ayrıca “Bugüne kadar şahsıma göstermiş olduğunuz destek ve güvenden dolayı hepinize şükranlarımı sunuyorum. Üstlenmeyi hedeflediğim bu kutlu görevde de beni yalnız bırakmayacağınızı biliyor, hep birlikte Makedonya Türklerine daha güzel yarınlar hazırlayacağımızı ümit ediyorum. Makedonya Türklerinin saygınlığını geri kazanması konusunda gereken çabayı göstereceğimden hepiniz emin olabilirsiniz. Dargınlıkları, kavgaları, hırslarımızı bir daha açılmamak üzere toprağa gömmemiz gerekiyor. Kıvrak siyaset yerine ilkeli siyaset yapmaya devam edeceğimizi, duruşumuzdan taviz vermeyeceğimizden emin olabilirsiniz” şeklinde açıklamalarda bulundu.

THP genel başkanlığı için şu ana kadar adaylığını sadece Enes İbrahim açıkladı. Genel başkanlığa adaylık başvuru süresi kurultaya 72 saat kala bitiyor.