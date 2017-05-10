Talat Caferi’nin Meclis Başkanı olarak göreve başlamasına rağmen sular durulmuyor.

Son olarak Dünya Makedon Kongresi Başkanı Todor Petrov, Caferi’nin Meclis Başkanı olarak seçilmesinin iptali için Anayasa Mahkemesine başvurduğunu açıkladı.

Makedon medyasına açıklamalarda bulunan Petrov, Caferi’nin seçiminin anayasa, yasalar ve meclis tüzüğüne aykırı seçildiğini söyledi. Petrov, anayasanın dört, meclis kanunun yedi ve tüzüğün birkaç maddesinin çiğnendiğini ayrıca ceza kanununa göre beş suç işlediğini kaydetti.

Buna karşın Talat Caferi’nin Meclis Başkanı olarak seçildiği dün resmi gazetede yayınlanırken, geçtiğimiz haftadan itibaren Büyükelçileri ofisinde kabul edip Brüksel’de üst düzey AB yetkilileriyle de Meclis Başkanı sıfatıyla kabul gördü.