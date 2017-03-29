Erken Parlamento seçimlerinden sonra bugün düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Sorumluluk, Özgürlük ve Hoşgörü İçin Demokratlar (DOST) Partisi Genel Başkanı Lütfi Mestan, Merkez Seçim Komisyonu’nun (MSK) seçim sonuçlarını resmi olarak duyurmasının hemen ardından DOST Birliği koalisyonunun seçim sonuçlarının iptal edilmesini talep edeceğini bildirdi. Mestan’ın ifadelerine göre seçimler dürüst ve şeffaf bir şekilde Anayasa ve Seçim Kanunu doğrultusunda gerçekleştirilmemiştir.

Mestan, seçimlerde oy kullanmak üzere Türkiye’den Bulgaristan’a gelen çifte vatandaşların sınırdan geçişinin engellendiği olayların araştırılması için Başsavcılığa başvuruda bulunacağını duyurdu.

Parti, seçmenlerin başka bir sandıkta oy kullanmayacağına dair beyan formlarını kendilerinin doldurması kararının alınması için Vatansever Cephesi Koalisyonu Eşbaşkanı Valeri Simeonov’un önderliğinde bir grup siyasetçi tarafından uygulanan baskının da araştırılmasını talep edecek.

Mestan, “Türkiye’de seçimleri bu karar zorlaştırdı” dedi ve bu karar yüzünden koalisyonun yüzde 4’lük seçim barajını aşamadığını belirtti. DOST lideri, Başsavcılığa başvuru dilekçesini verdikten sonra ırkçı ve aşırı milliyetçi Valeri Simeonov ve Krasimir Karakaçanov’un milletvekili dokunulmazlığının kaldırılmasını istedi.

Mestan, DOST Birliği ve sağ partilerin Parlamento’ya girememesi durumunda herhangi bir hükümet varyantının ya faşistlere, ya da Saraylara bağlı olacağı için tehlikeli olacağına dair uyardı.

Kaynak: Kırcaali Haber