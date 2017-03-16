Makedonya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Nikola Poposki, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT) toplantısına katılmak üzere Avusturya'nın başkenti Viyana'ya gitti. Toplantıda bakan Poposki'nin konuşma yapması da bekleniyor.
Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Nikola Poposki, Viyan ziyareti kapsamında Avusturyalı mevkidaşı Sebastian Kurz ile görüşecek.
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