Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov İskandinavya bölgesine gerçekleştirdiği ziyaretlerini sürdürüyor. Dimitrov bugün Finlandiya’nın başkenti Helsinki’ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.
Dimitrov dün İsveç’in başkenti Stockholm’ü ziyaret etmiş orada İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallström ile bir araya gelmişti.
Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov bölge ülkelerine gerçekleştirdiği ziyaretler sırasında iki ülke arasındaki ilişkileri masaya yatırıyor.
Dimitrov bu ziyaretlerini Norveç’in başkenti Oslo’da tamamlayacak.
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