



Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov, Avusturyalı mevkidaşı Sebastian Kurz’un daveti üzerine bugün Viyana’ya resmi çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Bakan Dimitrov’un, Avusturya ziyareti kapsamında Milli Dışişleri Konsey Üyeleri ve Avusturya Sanayiciler Odası Başkanı ile bir araya gelmesi bekleniyor.