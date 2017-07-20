Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Bakan Dimitrov’un, Avusturya ziyareti kapsamında Milli Dışişleri Konsey Üyeleri ve Avusturya Sanayiciler Odası Başkanı ile bir araya gelmesi bekleniyor.
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