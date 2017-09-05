



Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov, Bled Strateji Forumu’na katılmak üzere gittiği Slovenya’da Avrupa Birliği Dış Siyaset ve Güvenlik Temsilcisi Federica Mogherini ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Dimitrov ile Mogherini arasında gerçekleşen görüşmede Makedonya’nın AB yolundaki çalışmalarının masaya yatırıldığı ifade edildi.

Açıklamada Dimitrov’un, “Bölgede geçmiş hakkında konuşmaktan çekinmemeliyiz fakat geleceğimiz konusundaki tartışmalarımızdan da ayrılmamalıyız. Çünkü hem geleceğimiz hem değerlerimiz Arupa’dır” ifadelerini kullandığı belirtildi.

Nikola Dimitrov, Bled ziyareti sırasında bir çok bakan ve temsilcilerle de temas kurdu.