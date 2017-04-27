



VMRO-DPMNE tarafından yapılan açıklamada şiddet ve yasa dışı bir şekilde Meclis başkanının seçimi paralel kurumların oluşturulması anlamına geldiği ifade edildi.

Açıklamada, "VMRO-DPMNE demokrasi yoluyla bu tür girişimleri engelleyecektir. Halk, Makedonya'daki demokrasinin, Anayasanın ve yasaların çiğnenmesine izin vermeyecektir. Halk, Makedonya'nın iki dilli ve federal bir ülke olmasına izin vermeyecektir. Halk Makedonya'yı bir bütün ve multietnik olarak seviyor." ifadeleri yer alıyor.

SDSM tarafından yapılan açıklamada ise demokratik sürece koyulan engellerin derhal kaldırılması çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, "Vatandaşların normal hayat akışına, devletin istikrarına, ülke sisteminin çalışmasına kimsenin zarar verme hakkı yoktur." denildi.

Açıklamada ayrıca Meclisteki çoğunluğun vatandaşların çıkarlarını ve haklarını koruma mecburiyetinde olduğu vurgulandı.