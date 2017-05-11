



Makedonya Cumhurbaşkanlığı kabinesinden yapılan açıklamada, Meclis Başkanından çoğunluğun sağlandığına ilişkin mektubun ellerine ulaştığı ifade edilirken, Cumhurbaşkanı İvanov'un hükümeti kurma yetkisini vermesi için SDSM Lideri ve koalisyon ortaklarından Makedonya'nın bölünmez bütünlüğünü koruyacaklarına dair garanti istediği kaydedildi.

Yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı İvanov'un hükümeti kurma yetkisinin verilmesiyle ilgili tutumunun değişmedi. Makedonya Anayasasına aykırı Tiran Platformu ya da farklı bir belge hiç bir şekilde Makedonya'da hükümet kurulması için herhangi bir şart teşkil edemez. Makedonya Cumhurbaşkanı hükümeti kurma yetkisini verme konusunda Anayasaya uygun bir şekilde hareket edecek" ifadeleri yer alıd.