



Siyasi liderler ve devlet zirvesi ile görüşmek ve krize çözüm arayışında bulunmak üzere Makedonya'ya gelen AB Komşu Ülke İlişkileri ile Genişlemeden Sorumlu Komiseri Johannes Hahn'ın Cumhurbaşkanı İvanov ile görüşemeyeceği öğrenildi.

Cumhurbaşkanlığı kabinesinden yapılan yazılı açıklamada Gyorge İvanov'un Macaristan ziyaretinden bu gece geç saatlerde döneceği ifade edilirken Hahn ile görüşme gerçekleştiremeyeceği ifade edildi. Açıklamada ayrıca İvanov'a ayırdığı süreyi Hahn'ın 'Ortak Makedonya İçin' sivil toplum inisiyatifi temsilcileri ile görüşmesi için bıraktığı da bildirildi.

AB Temsilcisi Johannes Hahn bugün Makedonya Meclisinde siyasi parti liderleriyle görüşecek.