



VMRO-DPMNE Lideri Nikola Greuvski'nin hükümeti kurma çabaları başarısızlıkla sonuçlandıktan sonra Cumhurbaşkanı İvanov'un hükümeti kurma görevini kime vereceği ise merak konusu. İvanov'un hükümeti kurma görevini VMRO-DPMN'den farklı bir isme vermesi de tartışılıyor.

Dün akşam bir televizyon programına konuk olan siyasi analist Aleksandar Daştevski, 1992 yılında yaşanan hükümet kurma sürecini hatırlattı. Daştevskinin anlatımına göre 1992 yılında dönemin Cumhurbaşkanı Kiro Gligorov, hükümeti kurma görevini VMRO-DPMNE'den Lyupço Georgievski'ye verdi. Hükümeti kuramayan Georgievski görevi iade etti. Gligorov bu kez görevi SDSM'den Goşev'e verdi. Goşev tarafından da iade edilen görev bu kez Gligorov tarafından yine aynı partiden farklı isme Crvenkovski'ye verildi.

Daştevski açıklamasının devamında, "192 yılında Cumhurbaşkanının bu hareketi nedeniyle VMRO-DPMNE Anayasa Mahkemesine başvurdu. Anayasa Mahkemesi'nden ise Cumhurbaşkanı istediği kişiye hükümeti kurma görevini verebileceği kararı çıktı." şeklinde ifadeler kullandı.