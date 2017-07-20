



Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında Makedonya ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Çipras açıklamasında, Makedonya’nın AB ve NATO’ya üye olması için önce Üsküp ve Atina arasındaki isim sorunun çözüme ulaşması gerektiğini kaydetti.

Aşbakan Çipras ayrıca Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kodzias ile Mkadonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitro arasında sürekli bir iletişim sağlandığını, Kodizas’ın en kısa zamanda Arabulucu Matthew Nimetz ile bir araya geleceğini belirtti.

Yunan meydalarında çıkan haberlerde SelaniK’te Yunanistan Başbakanı çipras, Bulgaristan Başbakanı Borisov ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Vuçiç arasında gerçekleşen üçlü görüşmede isim sorunun da ele alındığı ifade edildi.