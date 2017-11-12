Yerel seçimlerin ikinci turunda yaşanan usulsüzlükler nedeniyle iptal edilen Çayır Belediye Başkanlığı seçimleri bir sandıkta bugün yeniden yapılıyor.

Bu sandıkta toplam 719 kayıtlı seçmen bulunuyor.

İkinci tur oy kullanma işleminde BESA hareketinin yaptığı şikayet üzerine bu sandıktaki oylar iptal edilmiş yeniden seçime gitme kararı verilmişti.

BDİ adayı Visar Ganiu ve BESA adayı Zekeriya İbrahimi arasında seçim sonuçlarına göre 209 oy farkı bulunuyordu. Bu sandıkta ise oy farkı 66’ydı.