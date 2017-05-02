



Geçen hafta 27 Nisan'da Makedonya Meclisinde SDSM ve Arnavut milletvekillerinin girişimiyle Meclis Başkanı görevine seçilen Talat Caferi Hırvatistan Devlet Televizyonuna konuştu. HRT muhabirinin sorunlarını yanıtlayan Caferi, ülkedeki gelişmelerle ilgili soruları yanıtladı.

Talat Caferi, yaptığı açıklamalarda "Cumhurbaşkanı İvanov, Mecliste çoğunluğa hükümeti kurma yetkisini vermiyorsa suç işlemiş olacak" ifadelerini kullanırken, İvanov'un hükümeti kurma yetkisini vermediği taktirde hangi adımın atılacağı konusunda kendisine iletilen soruyu da "Hükümeti kurma yetkisini vermediği taktirde İvanov için Mecliste görevden alma işlemi başlatılabilir. Fakat bunun için üçte ikilik çoğunluk gerekiyor" şeklinde yanıtladı.

Aylardır tartışmalara yol açan ve bir kesim tarafından 'Tiran Platformu' olarak da adlandırılan platform hakkında Caferi, bunun Tiran'la alakası olmadığı sadece Makedonya'daki Arnavut partileri arasında seçim sonrası imzalanan bir anlaşma olduğunu vurguladı.