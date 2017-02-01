



Demokratik Bütünleşme Birliği'nin (BDİ) önemli isimlerinden eski Savunma Bakanı ve Milletvekili Talat Caferi, bir Kosova televizyonuna gündeme ilişkin bazı açıklamalarda bulundu.

Caferi açıklamasında, Cumhurbaşkanı İvanov'un hükümeti kurma görevini SDSM Lideri Zoran Zaev'e vermesi gerektiğini kaydetti.

Talat Caferi, konuşmasında "İvanov, parlamenter ve demokratik tecrübeler çerçevesinde hareket etmeli. VMRO-DPMNE'nin parti emirlerine göre adım atmamalı." dedi. VMRO-DPMNE ile BDİ'nin hükümet kurma konusunda uzlaşamamalarının ardından Caferi'nin bu açıklaması basında yayıldı.